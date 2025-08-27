Экс-ведущий Битвы экстрасенсов о детях в шоу: это высший пилотаж мракобесия

Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов раскрыл закулисные подробности работы программы и объяснил причины своего ухода в 2020 году.

Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Экстрасенс в дыму

По словам Сафронова, решающим фактором стало участие детей в съёмках. Он заявил, что экстрасенсы "издевались" над несовершеннолетними участниками, требуя от них демонстрации смерти и призыва дьявола. Телеведущий в разговоре со StarHit охарактеризовал это как "высший пилотаж мракобесия".

Экс-ведущий также подтвердил, что все участники шоу проходят специальную подготовку. Они обучаются актёрскому мастерству и разрабатывают сценаристами проектов заранее продуманные образы.

Сафронов подчеркнул, что элементы постановки и наличие сценария давно не являются секретом для зрителей.

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.



