Экс-ведущий Битвы экстрасенсов о детях в шоу: это высший пилотаж мракобесия

Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов раскрыл закулисные подробности работы программы и объяснил причины своего ухода в 2020 году.
По словам Сафронова, решающим фактором стало участие детей в съёмках. Он заявил, что экстрасенсы "издевались" над несовершеннолетними участниками, требуя от них демонстрации смерти и призыва дьявола. Телеведущий в разговоре со StarHit охарактеризовал это как "высший пилотаж мракобесия".
Экс-ведущий также подтвердил, что все участники шоу проходят специальную подготовку. Они обучаются актёрскому мастерству и разрабатывают сценаристами проектов заранее продуманные образы.
Сафронов подчеркнул, что элементы постановки и наличие сценария давно не являются секретом для зрителей.
«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.
