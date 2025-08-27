Бородина против мифов: телеведущая раскрыла правду о запахах Нью-Йорка

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Instagram* слухи о неприятном запахе в Нью-Йорке.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

По её словам, она не заметила в американском мегаполисе характерных неприятных запахов, в отличие от Таиланда, который она тем не менее любит.

Блогерша отметила, что потенциально запах может появляться в Нью-Йорке только в периоды сильной жары. Одновременно она подчеркнула, что город-миф о "каменных джунглях" на самом деле обладает значительным количеством зелёных насаждений.

Это не первая поездка Бородиной в США — в мае 2024 года она уже посещала Нью-Йорк с дочерьми для встречи с родственниками из Канады. Тогда её младшая дочь Теона впервые смогла обнять своих двоюродных сестёр и тётю, что стало результатом шестимесячного планирования поездки.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

