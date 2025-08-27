Застукали меня! Дмитрий Маликов опубликовал домашнее видео

Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал забавное видео в своём Telegram-канале.

Артист предстал перед подписчиками в необычном домашнем образе — в шортах с ярким принтом в виде сердец и классической белой рубашке.

Маликов сопроводил публикацию ироничной подписью: "Застукали меня в домашке!". На кадрах музыкант стоит у рояля, создавая контраст между неформальным низом и классическим верхом своего наряда.

Подписчики высоко оценили креативный подход артиста, оставив множество положительных комментариев. Поклонники отметили чувство юмора музыканта и нестандартный подход к созданию контента.

Ранее, в июле, Маликов уже привлекал внимание аудитории, опубликовав коллаж с сравнением своей внешности с интервалом в 30 лет — от клипа "Выпью до дна" 1995 года до новой работы "Вне времени".

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.

