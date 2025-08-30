Традиция, которая вдохновляет: чем Газманов с женой заменили обычные подарки на семейных праздниках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Газманов открыл секрет одной из своих семейных традиций, которая стала для него и его жены Марины особенно важной. В интервью с изданием Super он рассказал, что они давно отказались от традиционных материальных подарков. Вместо этого супруги предпочитают дарить друг другу впечатления и воспоминания, отправляясь в путешествия.

Олег Газманов
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олег Газманов

Артист подчеркнул, что такие моменты остаются в памяти гораздо дольше, чем любые вещи, и именно они становятся настоящими сокровищами в их жизни.

Недавно Марина отметила свой день рождения необычным образом: пара отправилась в Китай. Олег отметил, что чаще всего именно его жена становится инициатором таких сюрпризов, и у неё, по его мнению, лучше всего получается делать подарки.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гусев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
