Сигал против пластика: голливудская звезда запускает в России неожиданный бизнес

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Американский актёр и спецпредставитель МИД России Стивен Сигал стал соучредителем новой компании в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Стивен Сигал

Как сообщает Telegram-канал Mash, предприятие под названием ООО "Хикари" создано совместно с сыном актёра Домиником и бизнесменом Михаилом Замариным.

По данным издания, компания будет заниматься многопрофильной деятельностью. В сферу интересов предприятия войдут торговля продуктами, одеждой, авиатехникой и научные исследования в области нанотехнологий. Особый акцент партнёры планируют сделать на экологических проектах.

Как заявил Михаил Замарин, компания займётся переработкой загрязнённого пластика. Бизнесмен отметил, что целью проекта является увеличение доли перерабатываемого пластика в России с 4% до 20%.

Это уже не первый бизнес-проект Сигала в России — в июле актёр покинул пост гендиректора другой своей компании ООО "Пять элементов".

Уточнения

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан).

