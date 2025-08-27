Сигал против пластика: голливудская звезда запускает в России неожиданный бизнес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский актёр и спецпредставитель МИД России Стивен Сигал стал соучредителем новой компании в России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предприятие под названием ООО "Хикари" создано совместно с сыном актёра Домиником и бизнесменом Михаилом Замариным.

По данным издания, компания будет заниматься многопрофильной деятельностью. В сферу интересов предприятия войдут торговля продуктами, одеждой, авиатехникой и научные исследования в области нанотехнологий. Особый акцент партнёры планируют сделать на экологических проектах.

Как заявил Михаил Замарин, компания займётся переработкой загрязнённого пластика. Бизнесмен отметил, что целью проекта является увеличение доли перерабатываемого пластика в России с 4% до 20%.

Это уже не первый бизнес-проект Сигала в России — в июле актёр покинул пост гендиректора другой своей компании ООО "Пять элементов".

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан). 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
