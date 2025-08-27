Секрет помолвки Чеховой: раскрыта стоимость кольца от Златопольского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова приняла предложение руки и сердца от продюсера Александра Златопольского, получив в подарок дорогостоящее кольцо.

Анфиса Чехова
Фото: instagram by личный аккаунт Анфисы Чеховой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анфиса Чехова

По данным Telegram-канала "Звездач", стоимость украшения начинается от 711 тысяч рублей.

Сама Чехова в своих социальных сетях поделилась подробностями романтического предложения. Она отметила, что никогда не чувствовала такой сильной любви и поддержки.

По словам телеведущей, её избранник полностью принимает её эмоциональный характер и даже обожает капризы. Пара избегает конфликтов и может договориться обо всем.

Златопольский впервые публично подтвердил отношения с Чеховой в мае 2025 года, хотя они появлялись вместе на мероприятиях с 2024 года. До этого пара опровергала слухи о романе.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
