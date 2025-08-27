Секрет помолвки Чеховой: раскрыта стоимость кольца от Златопольского

Телеведущая Анфиса Чехова приняла предложение руки и сердца от продюсера Александра Златопольского, получив в подарок дорогостоящее кольцо.

По данным Telegram-канала "Звездач", стоимость украшения начинается от 711 тысяч рублей.

Сама Чехова в своих социальных сетях поделилась подробностями романтического предложения. Она отметила, что никогда не чувствовала такой сильной любви и поддержки.

По словам телеведущей, её избранник полностью принимает её эмоциональный характер и даже обожает капризы. Пара избегает конфликтов и может договориться обо всем.

Златопольский впервые публично подтвердил отношения с Чеховой в мае 2025 года, хотя они появлялись вместе на мероприятиях с 2024 года. До этого пара опровергала слухи о романе.

