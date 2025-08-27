Раскрыт секрет аншлага: как на самом деле собирали публику на концерт Би-2 в Праге

Организаторы музыкального фестиваля в Праге обеспечили бесплатный проезд для русскоязычных зрителей из нескольких европейских стран.
Как сообщает SHOT, данная мера была предпринята из-за плохой продажи билетов на мероприятие.
По информации источника, автобусы с людьми были заказаны из Германии, Австрии, Польши, Словакии, Сербии и Италии. Им был предложен бесплатный вход, питание и развлекательная программа для детей.
Ранее организаторы пытались стимулировать продажи, снизив стоимость билетов на 20%, а затем разрешили бесплатный вход за репост анонса в соцсетях.
В фестивале приняли участие группы Би-2, "Порнофильмы", а также Noize MC* и Монеточка*, признанные в России иностранными агентами.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Минске.
