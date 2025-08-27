Раскрыт секрет аншлага: как на самом деле собирали публику на концерт Би-2 в Праге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Организаторы музыкального фестиваля в Праге обеспечили бесплатный проезд для русскоязычных зрителей из нескольких европейских стран.

би-2
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
би-2

Как сообщает SHOT, данная мера была предпринята из-за плохой продажи билетов на мероприятие.

По информации источника, автобусы с людьми были заказаны из Германии, Австрии, Польши, Словакии, Сербии и Италии. Им был предложен бесплатный вход, питание и развлекательная программа для детей.

Ранее организаторы пытались стимулировать продажи, снизив стоимость билетов на 20%, а затем разрешили бесплатный вход за репост анонса в соцсетях.

В фестивале приняли участие группы Би-2, "Порнофильмы", а также Noize MC* и Монеточка*, признанные в России иностранными агентами. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Минске.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
