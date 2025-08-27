Аджса Луна шокирует Венгрию: как одно выступление вызвало шквал критики и ненависти

Известная личность Аджса Луна подверглась резкой критике публики и медиа за свое исполнение венгерского гимна.
Многие комментаторы сочли выступление Аджсы Луны, своеобразно спевшей сокровенную для целой нации песню, ниже критики, некоторые посчитали, что оно представляет собой оскорбление нации.
Социальные сети заполнились множеством негативных комментариев, многие задавались вопросом: кто вообще эта девушка?
Однако Аджса Луна не смутилась: на своем аккаунте в соцсетях она разместила видео с англоязычной подписью.
"Я, пока вся Венгрия меня ненавидит", — заявила певица.
Вместе с записью она добавила, что несмотря ни на что продолжает любить свою аудиторию в Венгрии — пишет издание KEMMA.
Государственный гимн (также национальный гимн, национальная песня) — торжественная патриотическая музыкальная композиция, признанная правительством страны одним из государственных символов в качестве официальной национальной песни.
