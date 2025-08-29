Армянский язык и не только: в какие кружки ходят дети Петросяна и Брухуновой

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в своём блоге подробностями о внеклассных занятиях их общих детей. Она рассказала, какие кружки посещают сын Ваган и дочь Матильда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Портфель и лампа

Наследник народного артиста дважды в неделю изучает английский язык, трижды в неделю посещает бассейн и столько же времени уделяет занятиям по армянскому языку. Кроме того, мальчик два раза в неделю занимается гимнастикой и один раз в неделю — хоккеем.

У дочери Матильды расписание несколько менее насыщенное. Татьяна отметила, что плаванием девочка занимается с самого раннего возраста. Этим летом они перешли в бассейн.

В интернете пользователи выражают удивление по поводу того, как Татьяне удаётся совмещать столь плотный график занятий с детьми, и высказывают предположения, что ей в этом помогают несколько нянь.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.

