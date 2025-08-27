Анна Курникова и Энрике Иглесиас: прекрасная история любви и скорое рождение четвёртого ребёнка

Теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас снова станут родителями.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

Согласно информации испанского журнала Hola!, экс-теннисистка российского происхождения, которой исполнилось 43 года, ожидает четвёртого малыша, рождение которого ожидается ближе к концу текущего года.

Эта звёздная пара очень скрытная. Публичные комментарии относительно личной жизни практически отсутствуют, а светские мероприятия супруги посещают весьма ограниченно.

Отношения между Анной и Энрике продолжаются больше двадцати лет — история любви началась ещё в 2001-м, после совместного участия в создании видеоклипа исполнителя на песню Escape. Официальный союз партнёры зарегистрировали сравнительно недавно — всего пару лет назад.

Сегодня знаменитые родители занимаются воспитанием трёх ребятишек: семилетних двойняшек Николаса и Люси, а также пятилетней Марии.

Уточнения

А́нна Серге́евна Ку́рникова (род. 7 июня 1981, Москва) — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и двукратная чемпионка Итогового турнира WTA.

