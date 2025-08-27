Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В центре громкого бракоразводного процесса между бизнесменом Романом Товстиком и его супругой Еленой неожиданно всплыло имя народной артистки Ларисы Долиной. Причиной тому стала связь Товстика с Полиной Дибровой, а также давнее сотрудничество певицы с компанией предпринимателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Адвокат Елены Екатерина Гордон заявила в шоу Андрея Малахова, что Долина лично звонила ей, пытаясь повлиять на ситуацию и убедить в безупречной репутации Товстика.

Как выяснилось, несколько лет назад, в 2014 году, Лариса Долина была лицом рекламной кампании одного из продуктов для похудения, выпускаемых компанией Романа Товстика. В своих рекламных заявлениях певица подчёркивала, что благодаря этим БАДам она чувствует себя превосходно и выглядит великолепно. Информация об этом сотрудничестве была обнародована Telegram-каналом "Светский хроник".

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

