Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежнее облака: рецепт ванильного пирожного, которое не нужно печь — наслаждение в каждом кусочке
70 000 смертей в год — и всё из-за существа, которое научилось выглядеть как часть вашего тела
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда

Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика

0:59
Шоу-бизнес

В центре громкого бракоразводного процесса между бизнесменом Романом Товстиком и его супругой Еленой неожиданно всплыло имя народной артистки Ларисы Долиной. Причиной тому стала связь Товстика с Полиной Дибровой, а также давнее сотрудничество певицы с компанией предпринимателя.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Адвокат Елены Екатерина Гордон заявила в шоу Андрея Малахова, что Долина лично звонила ей, пытаясь повлиять на ситуацию и убедить в безупречной репутации Товстика.

Как выяснилось, несколько лет назад, в 2014 году, Лариса Долина была лицом рекламной кампании одного из продуктов для похудения, выпускаемых компанией Романа Товстика. В своих рекламных заявлениях певица подчёркивала, что благодаря этим БАДам она чувствует себя превосходно и выглядит великолепно. Информация об этом сотрудничестве была обнародована Telegram-каналом "Светский хроник".

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Последняя капля? Венгрия подала в суд на ЕС из-за российских активов
Мамма миа! и не только: 5 причин выбрать Вис вместо популярных курортов Хорватии
Год работы над собой: жена Петросяна рассказала, как достигла идеального веса после родов
Корабли исчезают именно из-за них: вот что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике
У ЕС почти не осталось санкционных рычагов влияния на Россию
Тайный звонок: каким образом Лариса Долина оказалась втянута в бракоразводный процесс Товстика
Этот способ чистки унитаза довёл сантехников до истерики — хватит всего одной ложки
Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе
Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.