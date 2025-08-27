Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о диетах: этот рецепт маффинов из овсянки не навредит вашей фигуре
Пластиковые поддоны — не только для игрушек: как машины стали легче и тише
Куриные яйца с секретом: что на самом деле влияет на содержание витамина D
Чемодан без хаоса и нервы в порядке: как сделать полёт максимально комфортным
Научно доказано: быстрая ходьба – ключ к ускоренному метаболизму и похудению
Вы выращиваете помидоры неправильно: одна ошибка, и плоды лопаются прямо на грядке
Роботы научились чувствовать воздух: инженеры повторили трюк скорпионов
Фитнес-мотивация без фокусов: что реально работает против усталости и лени
Деньги на вес переговоров: как минфин США намерен использовать замороженные активы России

Кто эта счастливица? Принц Джексон объявил о помолвке с возлюбленной по имени Молли

1:23
Шоу-бизнес

Старший ребенок покойного певца Майкла Джексона воспользовался одним из хитов своего отца, чтобы объявить о помолвке в социальных сетях.

Сын Майкла Джексона Принц Джексон
Фото: Инстаграм Принца Джексона by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сын Майкла Джексона Принц Джексон

28-летний Принц Джексон сообщил своим подписчикам о предстоящей свадьбе с девушкой по имени Молли спустя восемь лет отношений. Подпись к посту включала цитату из знаменитой композиции Майкла Джексона 1987 года "I Just Can't Stop Loving You".

В посте были представлены фотографии пары, демонстрирующие счастливые моменты их совместной жизни, включая поездку в парк, встречу с бабушкой Принца Кэтрин Джексон и даже выпускной Принца из колледжа, на котором присутствовала Молли.

Комментируя новость, кузен жениха Тэрилл Джексон выразил свою радость словами поддержки и поздравления. Ранее сестра Принца Париж Джексон публично одобрила отношения брата и Молли, подчеркивая гармонию между ними.

Сам Принц рассказывал журналистам, что их пара прекрасно дополняет друг друга: он — энергичный и целеустремленный, а Молли привносит мягкость и уравновешенность в их союз.

Таким образом, старший сын легендарного артиста готовится вступить в новую фазу своей жизни, наполненную любовью и поддержкой любимой девушки.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния[…]) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
Роботы научились чувствовать воздух: инженеры повторили трюк скорпионов
Фитнес-мотивация без фокусов: что реально работает против усталости и лени
Деньги на вес переговоров: как минфин США намерен использовать замороженные активы России
Народ ломился бы на концерты: критик Троицкий* предсказал триумфальное возвращение Пугачёвой
Больше никаких погрызанных проводов: хитрость с обычным предметом, которую коты ненавидят
Секрет помолвки Чеховой: раскрыта стоимость кольца от Златопольского
Окрашивание, которое делает волосы оружием массового обаяния
Индийский шедевр у вас дома: томаты превратят рис в кулинарный хит
Дилеры начинают терять машины быстрее, чем мы успеваем рассматривать скидки: когда последние автомобили 2024 года уходят с полок
Египетские мифы обновились — теперь пугают блокировкой смартфонов: как туристам оставаться на связи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.