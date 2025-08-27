Кто эта счастливица? Принц Джексон объявил о помолвке с возлюбленной по имени Молли

Старший ребенок покойного певца Майкла Джексона воспользовался одним из хитов своего отца, чтобы объявить о помолвке в социальных сетях.
28-летний Принц Джексон сообщил своим подписчикам о предстоящей свадьбе с девушкой по имени Молли спустя восемь лет отношений. Подпись к посту включала цитату из знаменитой композиции Майкла Джексона 1987 года "I Just Can't Stop Loving You".
В посте были представлены фотографии пары, демонстрирующие счастливые моменты их совместной жизни, включая поездку в парк, встречу с бабушкой Принца Кэтрин Джексон и даже выпускной Принца из колледжа, на котором присутствовала Молли.
Комментируя новость, кузен жениха Тэрилл Джексон выразил свою радость словами поддержки и поздравления. Ранее сестра Принца Париж Джексон публично одобрила отношения брата и Молли, подчеркивая гармонию между ними.
Сам Принц рассказывал журналистам, что их пара прекрасно дополняет друг друга: он — энергичный и целеустремленный, а Молли привносит мягкость и уравновешенность в их союз.
Таким образом, старший сын легендарного артиста готовится вступить в новую фазу своей жизни, наполненную любовью и поддержкой любимой девушки.
Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния[…]) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.