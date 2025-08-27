Шах и мат, учёные! Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство плоской Земли

Юрий Лоза разоблачил теорию круглой Земле. Найти доказательство плоской Земли ему помог приземливший в Нижневартовске самолёт Лондон-Пекин.
Юрий Лоза торжествует, так как ему удалось найти ещё одно неоспоримое доказательство того, что планета Земля плоская.
"Ещё один вопрос к знатокам. Самолёт Лондон-Пекин совершил вчера вынужденную посадку в Нижневартовске", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале
Он посоветовал провести по карте прямую линию маршрута Лондон-Пекин. Певец отметил, что Нижневартовск никак не попадает в эту линию.
Самолёт, по словам артиста, каким-то неведомым образом оказался в Нижневартовске.
"Кто-то будет опять рассказывать байки про северные маршруты, в том числе и над полюсом, но мне в это не особо верится", — заявил автор и исполнитель хита "Плот".
Экстренная посадка самолёта, совершавшего международный рейс, в России, показалась Лозе очень подозрительной, хотя и нередкой.
"Всякий раз адепты традиционной географии придумывали какие-нибудь отговорки", — отметил артист.
Певец пришёл к выводу, что карты врут.
Ранее Юрий Лоза отметил день географа и потребовал показать достоверные карты Земли.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
