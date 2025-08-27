Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шах и мат, учёные! Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство плоской Земли

1:21
Шоу-бизнес

Юрий Лоза разоблачил теорию круглой Земле. Найти доказательство плоской Земли ему помог приземливший в Нижневартовске самолёт Лондон-Пекин.

Земля
Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Юрий Лоза торжествует, так как ему удалось найти ещё одно неоспоримое доказательство того, что планета Земля плоская.

"Ещё один вопрос к знатокам. Самолёт Лондон-Пекин совершил вчера вынужденную посадку в Нижневартовске", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале

Он посоветовал провести по карте прямую линию маршрута Лондон-Пекин. Певец отметил, что Нижневартовск никак не попадает в эту линию.

Самолёт, по словам артиста, каким-то неведомым образом оказался в Нижневартовске.

"Кто-то будет опять рассказывать байки про северные маршруты, в том числе и над полюсом, но мне в это не особо верится", — заявил автор и исполнитель хита "Плот".

Экстренная посадка самолёта, совершавшего международный рейс, в России, показалась Лозе очень подозрительной, хотя и нередкой.

"Всякий раз адепты традиционной географии придумывали какие-нибудь отговорки", — отметил артист.

Певец пришёл к выводу, что карты врут.

Ранее Юрий Лоза отметил день географа и потребовал показать достоверные карты Земли.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
