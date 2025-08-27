Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: детали обручального кольца за полмиллиона долларов

Звезда НФЛ Трэвис Келси сделал предложение певице Тейлор Свифт, подарив уникальное обручальное кольцо.
Его стоимость эксперты оценили в диапазоне от 400 до 600 тысяч долларов. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на эксклюзивное мнение ювелирного эксперта.
Как заявил владелец Universal Diamonds Ронни Агаме, центральным элементом кольца стал редкий удлинённый антикварный бриллиант старой огранки весом от 8 до 10 карат. Камень помещён в золотое кольцо ручной работы, что делает украшение исключительным.
Певица опубликовала фото с кольцом в Instagram* 26 августа, объявив о помолвке после двух лет отношений.
Церемония предложения руки и сердца прошла в пышном саду, украшенном цветочной аркой. При этом Свифт отключила комментарии к публикации, ограничив возможность поздравлений от поклонников и друзей.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.
