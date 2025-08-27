Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зарубежный

Семья Брюса Уиллиса была вынуждена отселить актёра в отдельный дом для обеспечения круглосуточного медицинского ухода.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Решение связано с резким прогрессированием лобно-височной деменции, лишившей звезду возможности говорить. Об этом в интервью телеканалу ABC заявила супруга актёра Эмма Хеминг.

По её словам, состояние Уиллиса кардинально ухудшилось, и его мозг серьёзно ослаб после продолжительной борьбы с болезнью. Для его безопасности и комфорта было организовано проживание в специальном одноэтажном здании. Там за ним постоянно следят профессиональные врачи.

Хеминг подчеркнула, что в актёре ещё сохранились слабые отголоски прежней личности. Однако семье пришлось научиться совершенно иному способу общения с ним.

Ранее стало известно, что первые симптомы, такие как забывание реплик на съёмках, Уиллис скрывал от близких. Сейчас его физическое здоровье в норме, но семья делает всё для его покоя.

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
