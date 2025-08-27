Жена Брюса Уиллиса приняла тяжёлое решение: звезду отселили в отдельный дом

Семья Брюса Уиллиса была вынуждена отселить актёра в отдельный дом для обеспечения круглосуточного медицинского ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

Решение связано с резким прогрессированием лобно-височной деменции, лишившей звезду возможности говорить. Об этом в интервью телеканалу ABC заявила супруга актёра Эмма Хеминг.

По её словам, состояние Уиллиса кардинально ухудшилось, и его мозг серьёзно ослаб после продолжительной борьбы с болезнью. Для его безопасности и комфорта было организовано проживание в специальном одноэтажном здании. Там за ним постоянно следят профессиональные врачи.

Хеминг подчеркнула, что в актёре ещё сохранились слабые отголоски прежней личности. Однако семье пришлось научиться совершенно иному способу общения с ним.

Ранее стало известно, что первые симптомы, такие как забывание реплик на съёмках, Уиллис скрывал от близких. Сейчас его физическое здоровье в норме, но семья делает всё для его покоя.

