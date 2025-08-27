Брюс Уиллис: последние два года до страшного финала — неутешительный прогноз врача

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Шоу-бизнес

Звезда боевиков США Брюс Уиллис, который страдает тяжёлой формой височной деменции, продержится лишь пару лет, считает психиатр-нарколог Василий Шуров.

Актёр Брюс Уиллис
Фото: Фан-аккаунт Брюса Уиллиса ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Брюс Уиллис

70-летний актёр уже никого не узнает и, по словам эксперта, неизбежно лишиться способности самостоятельно передвигаться.

"Для семьи такой человек безумно психологически тяжёлый. Конечно, его со специальным уходом отселили в соседний дом, чтобы навещать. По сути, это финальная стадия", — цитирует слова психиатра NEWS.ru.

Специалист уверен, что уже через два года актёр угаснет окончательно.

Жена звезды Голливуда Эмма Хеминг объясняла, что из-за болезни мозга Брюс не может членораздельно разговаривать. Она отмечала, что Уиллис всё же понимает, что рядом с ним находятся близкие ему люди.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
