Получившая всемирную известность группа AY YOLA из Башкортостана готовит сюрприз

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Этнопоп-коллектив AY YOLA из Башкортостана, который ворвался в мировые чарты, снимет головокружительный клип на свою новую песню UGEZ.

Фото: ВК-аккаунт группы Ay Yola by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Группа Ay Yola

Получившая небывалую популярность группа AY YOLA из Башкортостана объявила о скором выходе видеоклипа на композицию UGEZ, вдохновлённую легендарным произведением "Урал-батыр". Артисты поделились новостью в социальных сетях 27 августа, отметив, что премьера состоится ровно в полночь по московскому времени 5 сентября.

Как пишет mkset.ru, коллектив AY YOLA, известный своей уникальной стилистикой, объединяющей народные музыкальные инструменты и современные мотивы, приготовился представить поклонникам очередное яркое творение.

Новое музыкальное видео, посвящённое песне UGEZ, основано на сюжете древнего эпоса "Урал-батыр", повествующего о борьбе героя против тёмных сил, олицетворённых могущественным быком. Согласно предварительным сообщениям, съёмочный процесс проходил в красивых природных местах Башкортостана, включая известные местные ландшафты вроде горы Торатау и живописного водопада Кук-Караук.

Музыкальные темы, поднятые в композиции UGEZ, отличаются от ранее выпущенных хитов коллектива, таких как Homay и Yola, которые делали упор на светлое начало и оптимизм. Новая работа посвящена противостоянию между добром и злом, отражая необходимость защиты позитивных ценностей перед лицом неизбежных испытаний.

AY YOLA продолжают успешно продвигать национальную башкирскую культуру посредством интеграции традиционных ценностей, делая упор на современные ритмы и электронную музыку.

Уточнения

Ay Yola (баш. Ay Yola, Ай Йола́) — российская фолк-группа, созданная в 2024 году в Уфе (Башкортостан) и исполняющая в стиле этно-поп.

