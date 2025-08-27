Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа
Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно
Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон
Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой
Упражнения без завтрака: опасные последствия, о которых молчат тренеры
Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты
Цены в Лас-Вегасе выходят из-под контроля: чем обернулся скандал с водой за 26 долларов
Кофейная гуща оживляет сад: листья пьют эспрессо, а цветы требуют добавки
Французский офицер в Киеве: как НАТО всё глубже втягивается в конфликт

Получившая всемирную известность группа AY YOLA из Башкортостана готовит сюрприз

1:52
Шоу-бизнес

Этнопоп-коллектив AY YOLA из Башкортостана, который ворвался в мировые чарты, снимет головокружительный клип на свою новую песню UGEZ.

Группа Ay Yola
Фото: ВК-аккаунт группы Ay Yola by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа Ay Yola

Получившая небывалую популярность группа AY YOLA из Башкортостана объявила о скором выходе видеоклипа на композицию UGEZ, вдохновлённую легендарным произведением "Урал-батыр". Артисты поделились новостью в социальных сетях 27 августа, отметив, что премьера состоится ровно в полночь по московскому времени 5 сентября.

Как пишет mkset.ru, коллектив AY YOLA, известный своей уникальной стилистикой, объединяющей народные музыкальные инструменты и современные мотивы, приготовился представить поклонникам очередное яркое творение.

Новое музыкальное видео, посвящённое песне UGEZ, основано на сюжете древнего эпоса "Урал-батыр", повествующего о борьбе героя против тёмных сил, олицетворённых могущественным быком. Согласно предварительным сообщениям, съёмочный процесс проходил в красивых природных местах Башкортостана, включая известные местные ландшафты вроде горы Торатау и живописного водопада Кук-Караук.

Музыкальные темы, поднятые в композиции UGEZ, отличаются от ранее выпущенных хитов коллектива, таких как Homay и Yola, которые делали упор на светлое начало и оптимизм. Новая работа посвящена противостоянию между добром и злом, отражая необходимость защиты позитивных ценностей перед лицом неизбежных испытаний.

AY YOLA продолжают успешно продвигать национальную башкирскую культуру посредством интеграции традиционных ценностей, делая упор на современные ритмы и электронную музыку.

Уточнения

Ay Yola (баш. Ay Yola, Ай Йола́) — российская фолк-группа, созданная в 2024 году в Уфе (Башкортостан) и исполняющая в стиле этно-поп.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино
Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего
ЕС уступил давлению и готовится отменить все пошлины на американские промтовары
Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане
Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой
Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа
Когда сиденье важнее двигателя: как Volvo научила нас любить комфорт
Заготовка с секретом: баклажаны, вкус которых удивит зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.