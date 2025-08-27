Вот такая беда: Сергей Зверев показал, какой ужас происходит под окнами его дома

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист и шоумен Сергей Зверев стал свидетелем необычного явления. Звезда бьёт тревогу, но его не слышат.

Фото: Инстаграм Сергея Зверева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стилист Сергей Зверев

Сергей Зверев опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, что из люков возле его дома клубами валит пар. Выглядит это очень апокалиптично, как будто под землёй бушует вулкан.

Артист объяснил, что пытался дозвониться в экстренные службы, но его не стали там слушать. Он решил поделиться своей проблемой с подписчиками.

"У нас под окнами такая беда. Из четырëх люков идëт пар," — объяснил Сергей.

Фолловеры объяснили стилисту, что, возможно, во дворе прорвало трубу с горячей водой. Они посоветовали Звереву не приближаться к эпицентру коммунальной аварии.

У Зверева в его доме и дворе постоянно случаются всякие неприятности. Он жалуется на шумных соседей, которые не дают ему заснуть. Стилист также вступал в конфликт с молодёжью из-за домашних животных.

Уточнения

Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.

