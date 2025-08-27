Мадонна отмечает день рождения дочерей-близняшек: что скрывают кадры с праздника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Мадонна опубликовала кадры с празднования дня рождения 13-летних дочерей-близняшек.

Певица Мадонна
Фото: ВК-аккаунт Мадонны by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Мадонна

Мадонна разметила в социальных сетях кадры с праздника в честь своих приёмных дочерей-близняшек Эстер и Стелла Чикконе. Она удочерила девочек, когда им было по четыре годика.

"Лабубы везде! Торт на мой день рождения был сожран, поэтому я решила привезти его обратно на 13-й день рождения моих дочерей-близняшек", — написала звезда под снимками.

Она назвала приёмных чернокожих детей королевами. Торт для них был выполнен в форме популярной игрушки лабубу.

"Ничто не может подготовить меня к вашим личностям, вашей энергии и вашим очень сильным мнениям", — объяснила певица.

У Мадонны есть также двое биологических детей — Лурдес Мария Чикконе-Леон (родилась 14 октября 1996 года) и Рокко Джон Ричи (родился 11 августа 2000 года) — сын от брака с режиссёром Гаем Ричи.

Ранее Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца Богдана в день рождения мальчика. 

Уточнения

Мадонна (англ  Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
