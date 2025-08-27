Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Аллегрова на Новой волне дала редкий комментарий о своей личной жизни

Отказывающаяся от всякого общения с журналистами певица Ирина Аллегрова кинула СМИ интригующую реплику.

Ирина Аллегрова выступила на фестивале "Новая волна" в Казани по просьбе своего близкого друга, композитора Игоря Крутого.

Шальная императрица российской эстрады спела песни "Я — женщина" и "У окна", а также порадовала зрителей исполнением  нескольких легендарных хитов.

В сопровождении охраны звезда быстро прошагала прочь. 73-летняя не позволяла себя снимать. Её секьюрити ослепляя журналистов яркими фонарями. В неразберихе едва не пострадал певец Дима Билан, который попался на пути стремительно двигающейся звезды.

Аллегрова снова объяснила журналистам, что не даёт никаких интервью. Один из представителей СМИ всё же поинтересовался о знаменитости, стала ли она прабабушкой.

"Ещё не стала! Надеюсь, стану", — заявила певица.

После этого Аллегрова быстро вышла из поля зрения собравшейся толпы.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев шиканул в Казани, оставив в Татарстане кругленькую сумму.

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).

