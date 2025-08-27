Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами
Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ
Россия пугает не только холодом: 15 смертельных существ рядом с нами
США готовят новый фронт: Трамп допустил экономическую войну против России
Три ложки из кухни превращают жёсткие полотенца в пушистые облака
Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты
Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения
Кремы из аптеки и масло с кухни: что работает против растяжек лучше дорогой косметики
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана

Скандал на сцене в Казани: Киркоров рассказал, кто на самом деле виноват в его падении

1:02
Шоу-бизнес

Сцена фестиваля в Казани стала местом неожиданного инцидента — Филипп Киркоров рухнул прямо во время выступления. Событие сразу разлетелось по СМИ и соцсетям, вызвав бурные обсуждения.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Многие предполагали, что к падению мог привести один из танцоров, якобы слишком сильно дернув певца за руку. Эта версия быстро распространилась в интернет-сообществе, вызывая массу слухов и шуток.

Журналисты "Московского Комсомольца" выяснили у самого артиста, что произошло на самом деле. "Нет, это не танцор. Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону. А дальше вы все видели сами", — рассказал Киркоров.

После падения певец получил травму и теперь вынужден ходить в специальном ортопедическом наколеннике. Артист прихрамывает, и его восстановление потребует времени.

Вместо поддержки после инцидента Киркоров столкнулся с волной насмешек и хейта в социальных сетях. 

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Украины (2008; лишён звания в 2024 году из-за поддержки полномасштабного вторжения России на Украину), народный артист Молдовы (2018).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Последние материалы
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана
Архитектура без кирпичей: в этих трёх местах Европы камень стал душой пространства
На берегах Онежского озера пронесут факел, который объединяет тысячи судеб
Уролог объяснил, сколько раз нормально просыпаться ночью для похода в туалет
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: детали обручального кольца за полмиллиона долларов
Автосалон против частника: где покупка превращается в минное поле
Ищенко о шокирующей стратегии США: от Украины до Китая
Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай
Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников
Руль из прошлого, комфорт из будущего: как из ржавой легенды сделать машину на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.