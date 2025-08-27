Скандал на сцене в Казани: Киркоров рассказал, кто на самом деле виноват в его падении

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сцена фестиваля в Казани стала местом неожиданного инцидента — Филипп Киркоров рухнул прямо во время выступления. Событие сразу разлетелось по СМИ и соцсетям, вызвав бурные обсуждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Многие предполагали, что к падению мог привести один из танцоров, якобы слишком сильно дернув певца за руку. Эта версия быстро распространилась в интернет-сообществе, вызывая массу слухов и шуток.

Журналисты "Московского Комсомольца" выяснили у самого артиста, что произошло на самом деле. "Нет, это не танцор. Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону. А дальше вы все видели сами", — рассказал Киркоров.

После падения певец получил травму и теперь вынужден ходить в специальном ортопедическом наколеннике. Артист прихрамывает, и его восстановление потребует времени.

Вместо поддержки после инцидента Киркоров столкнулся с волной насмешек и хейта в социальных сетях.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Украины (2008; лишён звания в 2024 году из-за поддержки полномасштабного вторжения России на Украину), народный артист Молдовы (2018).

