Кто после Булановой? Зумеры млеют от нового кумира среди звёзд 90-х

После небывалого успеха Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой сердца зумеров постепенно завоевывает звезда 90-х Алексей Глызин.

Фото: ВК-аккаунт Алексея Глызина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Алексей Глызин

В Сети множатся видео недавнего выступления Глызина. Молодая девушка поведала, что пошла на концерт 71-летнего артиста за компанию с мамой.

Зрительница отметила, что певец находится в отличной физической форме и вовсе не выглядит на свой возраст. Девушка объяснила, что, оказывается, знает такие хиты Глызина, как "Ты не ангел", "Поздний вечер в Сорренто" и "Зимний сад".

Она призналась, что теперь стала фанаткой Глызина, так как получила колоссальное наслаждение от концерта звезды прошлых лет.

Интернет-пользователи шутят, что зумеры открывают для себя всё новых звёзд старшего поколения, которые создавали настоящие шедевры музыки.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене после завирусившихся энергосберегающих танцев. Хореография подтанцовки Булановой стала основой для тысяч пародий.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Глы́зин (род. 13 января 1954, Мытищи, Московская область, СССР) — советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий, Заслуженный артист РФ (2006). Обладатель премии «Шансон года» (2017).

