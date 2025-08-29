Гены не всё решают: дочь певицы Алсу выбрала неожиданную профессию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Алсу поделилась новостями о своей семье. Оказывается, ее 18-летняя дочь Сафина не планирует покорять сцену, а выбрала совершенно другую сферу. Девушку больше привлекают лабораторные исследования и научные открытия, чем свет софитов.

Алсу

"Она у нас научный деятель. На биохимика будет учиться", — рассказала Алсу в интервью ТВ Mail.

Артистка также поделилась, что сейчас активно готовится к новому учебному году вместе со своим 9-летним сыном Рафаэлем, который в сентябре пойдёт во второй класс. Алсу призналась, что старается помогать наследнику с домашними заданиями.

"Таблицу умножения помню, но лучше не спрашивайте — могу растеряться", — отметила она.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
