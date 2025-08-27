Боня рассказала, что её кот Мусик потратил одну из своих 9 кошачьих жизней

Виктория Боня рассказала, какой диагноз в ветеринарной клинике поставили её коту Мусику после несчастного случая.
Взятый в подмосковном приюте кот Мусик в Монако попал в неприятности. Пушистик заснул на перилах и свалился с балкона.
Боня с дочкой Анджелиной нашли котика на земле в крови. Виктория решила, что Мусик сломал при падении себе челюсть.
К счастью, данный диагноз не подтвердился. Ветеринары объяснили, что котёнок просто поцарапал себе нос.
"Бог миловал, одну жизнь Мусик "потратил" из 9-ти ничего не сломал. Уже дома", — рассказала звезда "Дома-2".
Виктория делится с подписчиками контентом о том, как её кошка долгожительница по кличке Мурка приняла нового четвероного жильца. Без конфликтов в новом "сериале" не обошлось.
Ранее Виктория Боня пообещала уничтожить блогера, который распространяет о её дочери недостоверные слухи.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.