Слава продолжает делиться тайнами своего прошлого: вот почему отношения с Данилицким были кошмаром

Поклонники давно наблюдают за бурной личной жизнью певицы Славы. Её союз с бизнесменом Анатолием Данилицким напоминал захватывающий, но утомительный телесериал с бесконечными поворотами сюжета. После очередного разрыва Слава решила публично обратиться к бывшему возлюбленному, раскрыв некоторые детали их непростых отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

В своём эмоциональном монологе, опубликованном в личном блоге, артистка обвинила Данилицкого в невнимательности и изменах. Она призналась, что мечтала о поддержке и заботе, но вместо этого видела его в компании молодых девушек.

"Ты знаешь, чего я ждала все эти годы, Толь? Что ты мне скажешь: "Милая, ну нельзя же так работать, остановись, ты же не бережёшь себя. Я же вижу, как тебе плохо, как тебе тяжело". Ничего такого не сказал! Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Да, может, у тебя и нет второй семьи, но я-то знаю правду", — обратилась Слава к Анатолию.

Певица подчеркнула, что больше не намерена скрывать правду, учитывая свою публичность. Она отметила, что Данилицкий остаётся важным человеком в её жизни, поскольку является отцом её дочери. Слава вспомнила счастливые моменты, которые они пережили вместе, и выразила сожаление о несбывшихся мечтах о совместных путешествиях.

При этом исполнительница не стала умалчивать о своих собственных ошибках, признавшись, что тоже не была идеальной. Она рассказала, что искала утешение в ночных клубах, пытаясь заглушить душевную боль.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

