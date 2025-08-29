Быстро не получится: Ида Галич раскрыла секреты восстановления после родов

Блогер Ида Галич примерила одежду, которую она носила до беременности и родов, и та оказалась ей мала.
Галич оставила нереалистичные планы вернуться к своему весу до родов к сентябрю.
"Сегодня померила пиджак из прошлой жизни размера S. И он на мне еле застегнулся", — поделилась с подписчиками звезда.
Знаменитость попыталась убедить себя, что это нормально, так как она всего лишь месяц назад стала мамой во второй раз.
Звезда Сети поняла, что быстро вернуться к весу 56 кг не получится.
Блогер отметила, что решила придерживаться "более-менее правильного питания", много ходить пешком и радоваться процессу грудного вскармливания.
Ранее Ида Галич рассказала об особенностях восстановления после второго кесарева сечения.
