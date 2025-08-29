Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На старости лет: Собчак попросила необычную роль для себя
Ходьба во время бега перестала быть поражением: этот метод ломает стереотипы
Туристы возвращаются снова и снова — 3 места в Японии, которые невозможно забыть
Год без хлопот: морозильная камера хранит витамины, если знать 4 правила
Боюсь не ИИ, а природной глупости: Гильермо дель Торо раскрыл главную идею Франкенштейна
Столкновение континентов: неожиданное открытие секрета высочайших гор земли
Добрые с виду, но опасные рядом с ребёнком: породы, о которых предупреждают эксперты
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию

Быстро не получится: Ида Галич раскрыла секреты восстановления после родов

0:52
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич примерила одежду, которую она носила до беременности и родов, и та оказалась ей мала.

Блогер Ида Галич с женихом
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Ида Галич с женихом

Галич оставила нереалистичные планы вернуться к своему весу до родов к сентябрю.

"Сегодня померила пиджак из прошлой жизни размера S. И он на мне еле застегнулся", — поделилась с подписчиками звезда.

Знаменитость попыталась убедить себя, что это нормально, так как она всего лишь месяц назад стала мамой во второй раз.

Звезда Сети поняла, что быстро вернуться к весу 56 кг не получится.

Блогер отметила, что решила придерживаться "более-менее правильного питания", много ходить пешком и радоваться процессу грудного вскармливания.

Ранее Ида Галич рассказала об особенностях восстановления после второго кесарева сечения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.