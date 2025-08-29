Быстро не получится: Ида Галич раскрыла секреты восстановления после родов

Блогер Ида Галич примерила одежду, которую она носила до беременности и родов, и та оказалась ей мала.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич с женихом

Галич оставила нереалистичные планы вернуться к своему весу до родов к сентябрю.

"Сегодня померила пиджак из прошлой жизни размера S. И он на мне еле застегнулся", — поделилась с подписчиками звезда.

Знаменитость попыталась убедить себя, что это нормально, так как она всего лишь месяц назад стала мамой во второй раз.

Звезда Сети поняла, что быстро вернуться к весу 56 кг не получится.

Блогер отметила, что решила придерживаться "более-менее правильного питания", много ходить пешком и радоваться процессу грудного вскармливания.

Ранее Ида Галич рассказала об особенностях восстановления после второго кесарева сечения.