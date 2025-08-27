Радость до слёз: Агата Муцениеце и Пётр Дранга принимают поздравления с днём свадьбы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга показали фото со свадьбы и были осыпаны поздравлениями в соцсетях.

Агата Муцениеце разместила в социальных сетях фото и видео с торжества в честь её бракосочетания с Петром Дрангой.

Звёздная пара устроила красивый праздник, от которого интернет-пользователи остались в восторге.

"День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш", — подписала снимки звезда.

Поклонники Муцениеце от всей души порадовались за женщину, которая многое пережила в последние годы. Рядом с Агатой были её сын Тимофей и дочка Мия. Брат и сестра торжественно приносили жениху и невесте кольца.

"Радость на них до слёз! Видно, как они любят друг друга, какое это счастье! Поздравляем вас и желаем сохранить нежность чувств, до золотой свадьбы!";

"Ну что за сказка?!"

"Какая прекрасная и красивая пара, рада за Агату, счастья вам огромного", — писали фолловеры под свадебными фотографиями.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
