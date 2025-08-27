Радость до слёз: Агата Муцениеце и Пётр Дранга принимают поздравления с днём свадьбы

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга показали фото со свадьбы и были осыпаны поздравлениями в соцсетях.
Агата Муцениеце разместила в социальных сетях фото и видео с торжества в честь её бракосочетания с Петром Дрангой.
Звёздная пара устроила красивый праздник, от которого интернет-пользователи остались в восторге.
"День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш", — подписала снимки звезда.
Поклонники Муцениеце от всей души порадовались за женщину, которая многое пережила в последние годы. Рядом с Агатой были её сын Тимофей и дочка Мия. Брат и сестра торжественно приносили жениху и невесте кольца.
"Радость на них до слёз! Видно, как они любят друг друга, какое это счастье! Поздравляем вас и желаем сохранить нежность чувств, до золотой свадьбы!";
"Ну что за сказка?!"
"Какая прекрасная и красивая пара, рада за Агату, счастья вам огромного", — писали фолловеры под свадебными фотографиями.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
