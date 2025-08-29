"Большая иллюзия": Игорь Николаев объяснил любовь молодёжи к хитам 90-х

На финальном этапе масштабного розыгрыша от "Авторадио", который получил название "Золотой сезон", публика насладилась выступлением Игоря Николаева. Артист исполнил в прямом эфире целый калейдоскоп своих самых известных композиций.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игорь Николаев

Кроме того, Николаев высказался по поводу популярности песен 90-х у молодёжи. Певец относится к этому явлению с долей скептики.

"Мне кажется, это больше накрученная история. Всё-таки молодёжь делает видео под актуальную музыку, под актуальные звуки, которые на сегодняшний день популярны. Естественно, есть такая тенденция, но не думаю, что это носит такой уж массовый характер", — сказал Николаев.

По словам Игоря, каждое поколение имеет свои музыкальные предпочтения. Он уверен, что через годы нынешняя молодёжь будет ностальгировать по тем песням, которые популярны сегодня.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

