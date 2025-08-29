Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы привыкли засыпать днём, чтобы восстановить силы? Именно эта привычка становится первым маркером скрытой угрозы
Автосалон превращается в театр: клиент приходит за одной машиной, а уезжает с другой и кредитом
Корни остаются голодными, даже если подкормок хватает: в чём главный враг урожая
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов

"Большая иллюзия": Игорь Николаев объяснил любовь молодёжи к хитам 90-х

0:58
Шоу-бизнес

На финальном этапе масштабного розыгрыша от "Авторадио", который получил название "Золотой сезон", публика насладилась выступлением Игоря Николаева. Артист исполнил в прямом эфире целый калейдоскоп своих самых известных композиций.

Игорь Николаев
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Игорь Николаев

Кроме того, Николаев высказался по поводу популярности песен 90-х у молодёжи. Певец относится к этому явлению с долей скептики.

"Мне кажется, это больше накрученная история. Всё-таки молодёжь делает видео под актуальную музыку, под актуальные звуки, которые на сегодняшний день популярны. Естественно, есть такая тенденция, но не думаю, что это носит такой уж массовый характер", — сказал Николаев.

По словам Игоря, каждое поколение имеет свои музыкальные предпочтения. Он уверен, что через годы нынешняя молодёжь будет ностальгировать по тем песням, которые популярны сегодня.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.