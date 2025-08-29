Обходитесь без дам: актёр Олег Васильков высмеял мужчин, избегающих тарелочниц

Звезда фильма "Битва за Севастополь" Олег Васильков объяснил, что думает о мужчинах, которые вешают на женщин ярлык "тарелочницы".
Васильков с удивлением воспринял этот новомодный термин. Актёру объяснили, что так некоторые мужчины называют дам, которые рассчитывают на свидании в кафе или ресторане поесть за чужой счет.
Артист высмеял мужчин, которые не в состоянии заплатить за угощение для женщины. Он посоветовал таким горе-женихам не приглашать представительниц прекрасного пола на свидания. Васильков порекомендовал им и вовсе обходиться без женщин старым проверенным методом.
Ранее телесваха Роза Сябитова предупредила мужчин о типах женщин, которых не стоит брать в жёны.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница.
