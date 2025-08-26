Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес наслаждается летом в Хэмптоне. Певица опубликовала серию новых фотографий в соцсетях, включая редкое появление одного из её детей — Эмме Марибель Муньис.

Певица Дженнифер Лопес
Фото: Инстаграм Дженнифер Лопес by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Дженнифер Лопес

Эмме и её брат Макс были рождены от брака с певцом Марком Энтони. Лопес попозировала в вышитом свитшоте и белых джинсах.

На одной из фотографий Лопес написала: "Солнечный свет". Её карусель также включает селфи из заднего сиденья кабриолета, на котором изображён лауреат премии Грэмми в белоснежной рубашке и больших авиаторах рядом со своей семнадцатилетней дочерью, обвивающей рукой мать.

Лопес добавила роскошный штрих к своему образу, путешествуя за границей. Друг певицы поделился новой фотографией основателя бренда JLo Beauty, наслаждающейся прогулкой на лодке в белой блузке и джинсах.

Звезда фильма "Женись на мне" выбрала топ стоимостью $1600 от Dior, украшенный фирменным пчелиным мотивом, добавив к нему парчовые джинсы. Она завершила образ ремнём Gucci с монограммой и блестящей сумкой-крокодилом Hermès Kelly.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
