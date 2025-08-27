Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов похвастались новым стильным ремонтом в своём доме.
Екатерина и Александр Стриженовы опубликовали в социальных сетях видео, на котором представили ремонт в своём жилище.
Александр даже спел песню под гитару.
"Отчего, отчего, отчего нам так тепло. Оттого, что мы стоим у батареи", — пропел глава семьи.
Екатерина пояснила, что в восторге от своих новых батарей. Она отметила, что обычно батареи прячут, а эти настолько красивы, что стали акцентной деталью в интерьере.
"Ремонт мечты", — гласит подпись к кадрам.
Супруги заверили, что вовсе не рекламируют батареи. Просто хотят поделиться своей находкой.
Ранее беременная Агата Муцениеце похвасталась своей кухней и рассказала о новом доме. Актриса обустраивает гнёздышко для малыша.
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, тележурналистка и телеведущая.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.