Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера

0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов похвастались новым стильным ремонтом в своём доме.

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов
Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов

Екатерина и Александр Стриженовы опубликовали в социальных сетях видео, на котором представили ремонт в своём жилище.

Александр даже спел песню под гитару.

"Отчего, отчего, отчего нам так тепло. Оттого, что мы стоим у батареи", — пропел глава семьи.

Екатерина пояснила, что в восторге от своих новых батарей. Она отметила, что обычно батареи прячут, а эти настолько красивы, что стали акцентной деталью в интерьере.

"Ремонт мечты", — гласит подпись к кадрам.

Супруги заверили, что вовсе не рекламируют батареи. Просто хотят поделиться своей находкой.

Ранее беременная Агата Муцениеце похвасталась своей кухней и рассказала о новом доме. Актриса обустраивает гнёздышко для малыша. 

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, тележурналистка и телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
