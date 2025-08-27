Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера

Телеведущая Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов похвастались новым стильным ремонтом в своём доме.

Екатерина и Александр Стриженовы опубликовали в социальных сетях видео, на котором представили ремонт в своём жилище.

Александр даже спел песню под гитару.

"Отчего, отчего, отчего нам так тепло. Оттого, что мы стоим у батареи", — пропел глава семьи.

Екатерина пояснила, что в восторге от своих новых батарей. Она отметила, что обычно батареи прячут, а эти настолько красивы, что стали акцентной деталью в интерьере.

"Ремонт мечты", — гласит подпись к кадрам.

Супруги заверили, что вовсе не рекламируют батареи. Просто хотят поделиться своей находкой.

