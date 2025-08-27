Сати Казанова показала, как соединяется с инопланетной энергией в своей секте

Певица Сати Казанова опубликовала видео с пугающим ритуалом. Она не отрицает, что состоит в секте.

Сати Казанов разместила в социальных сетях кадры, на которых она со своими адептами по вере преклонились перед камнями. Одеты единоверцы в тёмные плащи с капюшонами.

"Соединиться с этим духом, с этой удивительной инопланетной энергией", — призвала соратников Сати.

Не все адепты отнеслись к ритуалу серьёзно. Некоторые позволили себе смех и шутки.

Экс-солистка группы "Фабрика" строго отчитала тех, кто не может соблюдать тишину в момент ритуала.

"Если это и секта, то какая-то очень добрая", — привела Сати слова одной из подписчиц.

Звезда объясняла, что практикует йогу. Она отметила, что это высшая йога для тех, "кто наигрался в коврики".

