Сати Казанова показала, как соединяется с инопланетной энергией в своей секте

0:54
Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова опубликовала видео с пугающим ритуалом. Она не отрицает, что состоит в секте.

Певица Сати Казанова
Фото: Инстаграм Сати Казановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Сати Казанова

Сати Казанов разместила в социальных сетях кадры, на которых она со своими адептами по вере преклонились перед камнями. Одеты единоверцы в тёмные плащи с капюшонами.

"Соединиться с этим духом, с этой удивительной инопланетной энергией", — призвала соратников Сати.

Не все адепты отнеслись к ритуалу серьёзно. Некоторые позволили себе смех и шутки.

Экс-солистка группы "Фабрика" строго отчитала тех, кто не может соблюдать тишину в момент ритуала.

"Если это и секта, то какая-то очень добрая", — привела Сати слова одной из подписчиц.

Звезда объясняла, что практикует йогу. Она отметила, что это высшая йога для тех, "кто наигрался в коврики".

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
