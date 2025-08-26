Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей

Анна Семенович давно встречается с Денисом Шреером. Влюблённые планируют свадьбу, но торжество постоянно откладывается. Певица и её жених рассказали, когда наконец произойдёт долгожданное событие.
Сейчас Анна и Денис не могут пожениться, потому что бракоразводный процесс Шреера с его предыдущей женой ещё не завершён, но, по словам Семенович, она выйдет замуж за возлюбленного уже в следующем году.
Будущие супруги собираются отметить свадьбу скромно, только с самыми близкими друзьями. Журналисты предположили, что Денис экономит на своей невесте, но Семенович это опровергла.
"Нет, он на мне не экономит. Мы действительно не хотим пафосную свадьбу. Я двадцать с лишним лет в профессии и провела такое количество разных торжеств! Мне не хочется, чтобы моя свадьба превратилась в работу, когда жених с невестой ходят весь вечер и со всеми многочисленными гостями фотографируются", — заявила исполнительница.
Гостями на празднике станут звёзды шоу-бизнеса, в том числе Татьяна Буланова, Алексей Чумаков, Брендон Стоун, а также группа "Иванушки International". Об этом сообщает URA.RU.
А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
