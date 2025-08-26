Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров, находясь на сцене "Новой волны" во время творческого вечера Ларисы Долиной, преподнёс публике трогательный сюрприз. Он признался, что 69-летняя Лариса Александровна сыграла в его жизни колоссальную роль, фактически "вырастив" из него того самого "короля эстрады", которого мы знаем сегодня.

По словам 58-летнего артиста, их дружба насчитывает уже четыре десятилетия, и даже сейчас, будучи признанной звездой, он испытывает перед Долиной юношеское волнение и благоговение.

"Лариса Александровна меня обогрела, многому научила. Я ездил с ней по всем городам, наблюдал за репетициями, учился мастерству", — приводит слова исполнителя Life.ru.

Он также рассказал историю из 80-х, когда ему удалось достать для Долиной дефицитные джинсы, что ещё больше укрепило их связь. И, что особенно важно, в трудные для Филиппа времена Лариса Долина не отвернулась от него, а продолжала поддерживать, что он ценит превыше всего.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
