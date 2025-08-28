Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю
Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России
Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше
Мусорное ведро превратилось в газовую камеру? Один трюк спасёт кухню за минуту
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн

Гордон высмеяла Диброву: жена телеведущего стала героиней язвительного стиха

1:05
Шоу-бизнес

В Сети активно обсуждают недавние события, связанные с личной жизнью телеведущего Дмитрий Диброва и его жены, модели Полины. Супруга шоумена не остаётся в стороне и активно общается с подписчиками, комментируя скандал со своими изменами мужу. 

Екатерина Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Гордон

В этой истории также фигурирует адвокат Екатерина Гордон, которая встала на защиту супруги любовника Полины. Гордон обнаружила, что и её саму упомянули на странице Дибровой, причём не самым лестным образом. Это вдохновило Екатерину на создание саркастического стихотворения, посвящённого модели.

В своем произведении Гордон иронично описывает Полину как спасительницу "рублёвских жен", которая готова оказать им множество услуг, но при этом вмешаться в чужие отношения.

"Полина может всё! Похлопайте скорей! Но берегите, девочки, мужей", — такими строками Екатерина завершила свое стихотворение.

Напомним, недавно в СМИ сообщили, что Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Позже появилась информация, что у модели роман с бизнесменом Романом Товстиком, который является другом их семьи. У бизнесмена шестеро детей, последний из них родился год назад. Товстик пока не разведен со своей женой Еленой.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Домашние животные
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Инъекции, которые меняют лицо быстрее зеркала: результат заметен уже через неделю
Чудодейственный источник и святыни: куда стремятся паломники со всей России
Забудьте про ежедневный пресс: эти упражнения работают лучше
Мусорное ведро превратилось в газовую камеру? Один трюк спасёт кухню за минуту
Ваш домофон может оказаться ловушкой: афера, которая открывает дверь к персональным данным
Масло исчезает за пару сотен километров: простые ошибки и серьёзные поломки
Едет батюшка не с оружием, а с Крестом, Евангелием и Чашей — вместе с казаками на передовой: иерей Тимофей (Чайкин)
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила
Удалённая работа: три способа перевернут ваше представление о заработке онлайн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.