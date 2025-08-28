Гордон высмеяла Диброву: жена телеведущего стала героиней язвительного стиха

В Сети активно обсуждают недавние события, связанные с личной жизнью телеведущего Дмитрий Диброва и его жены, модели Полины. Супруга шоумена не остаётся в стороне и активно общается с подписчиками, комментируя скандал со своими изменами мужу.

В этой истории также фигурирует адвокат Екатерина Гордон, которая встала на защиту супруги любовника Полины. Гордон обнаружила, что и её саму упомянули на странице Дибровой, причём не самым лестным образом. Это вдохновило Екатерину на создание саркастического стихотворения, посвящённого модели.

В своем произведении Гордон иронично описывает Полину как спасительницу "рублёвских жен", которая готова оказать им множество услуг, но при этом вмешаться в чужие отношения.

"Полина может всё! Похлопайте скорей! Но берегите, девочки, мужей", — такими строками Екатерина завершила свое стихотворение.

Напомним, недавно в СМИ сообщили, что Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Позже появилась информация, что у модели роман с бизнесменом Романом Товстиком, который является другом их семьи. У бизнесмена шестеро детей, последний из них родился год назад. Товстик пока не разведен со своей женой Еленой.

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

