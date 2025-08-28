Неожиданный перформанс: как дочь Агутина и Варум зажгла публику Лос-Анджелеса

Дочь знаменитых российских исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум вновь поразила своих поклонников. Девушка, которая большую часть жизни провела в США, продемонстрировала свой артистизм в необычном уличном выступлении в Лос-Анджелесе.
Как стало известно из публикации WomanHit.ru, Елизавета, известная своими творческими поисками, предстала перед публикой в компании своего музыкального коллектива. На кадрах, опубликованных коллегами, она уверенно играет на электрогитаре, излучая позитивную энергию, однако на этом её перформанс не закончился: в следующем эпизоде Лиза забралась на стену здания, где её поддерживали зрители, готовые прийти на помощь в случае необходимости.
Такой неординарный подход к самовыражению и яркий образ Елизаветы не остаются незамеченными. Поклонники с восторгом отзываются о её стиле, называя её чертовски культовой.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
