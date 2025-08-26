Умер Алексей Алтовцев: реакция экс-супруги Юлии Куварзиной на смерть актёра

Актёр Алексей Алтовцев скончался на 50-м году жизни после тяжёлой болезни. Он боролся с раком поджелудочной железы.

На печальное известие отреагировала бывшая жена артиста, известная по сериалам "Воронины" и "Не родись красивой" Юлия Куварзина. Она опубликовала в социальной сети кадр из фильма с его участием.

"Светлая память! Покойся с миром", — подписала фотографию Куварзина.

Пару познакомил Театр на Таганке во время работы над постановкой "Сна в летнюю ночь". Их роман начался спустя полтора года, а в 2008 году они поженились. Через два месяца после свадьбы у пары родилась дочь Лиза.

Совместная жизнь актёров продлилась до 2013 года, однако о расставании они объявили лишь спустя шесть лет. Несмотря на развод, они сохранили нормальные отношения ради воспитания общего ребёнка.

