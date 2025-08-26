Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Крутое селфи — трагедия: где люди чаще всего гибнут из-за фото
Учёные Северо-Западного университета США изучают феномен суперстарения мозга
Слава отпраздновала годовщину с загадочным мужчиной и сделала заявление о муже — фанаты в недоумении
Короед размером с ноготь: как микроскопический вредитель разрушает леса
Всё ещё стираете на быстрой программе? Вот почему ваши вещи остаются грязными
Август решает судьбу урожая: что делать с томатами прямо сейчас
Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля
Секрет итальянской кухни: всего 4 ингредиента для томатного соуса, который покорил мир

Умер Алексей Алтовцев: реакция экс-супруги Юлии Куварзиной на смерть актёра

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Алексей Алтовцев скончался на 50-м году жизни после тяжёлой болезни. Он боролся с раком поджелудочной железы.

Юлия Куварзина
Фото: instagram by личный аккаунт Юлии Куварзиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Куварзина

На печальное известие отреагировала бывшая жена артиста, известная по сериалам "Воронины" и "Не родись красивой" Юлия Куварзина. Она опубликовала в социальной сети кадр из фильма с его участием.

"Светлая память! Покойся с миром", — подписала фотографию Куварзина.

Пару познакомил Театр на Таганке во время работы над постановкой "Сна в летнюю ночь". Их роман начался спустя полтора года, а в 2008 году они поженились. Через два месяца после свадьбы у пары родилась дочь Лиза.

Совместная жизнь актёров продлилась до 2013 года, однако о расставании они объявили лишь спустя шесть лет. Несмотря на развод, они сохранили нормальные отношения ради воспитания общего ребёнка.

Уточнения

Ю́лия Анато́льевна Куварзина (род. 14 июля 1975, Москва) — российская актриса театра и кино.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Мечта или РПЛ: капитан Зенита Дуглас Сантос стоит перед выбором всей жизни
Софи Тёрнер: социальные сети почти уничтожили меня после Игры престолов
Цветная капуста, яйцо и сыр: ужин, который готовится в одной сковороде
Врачи: таргетная термотерапия стала новым способом лечения скрытой гипертонии
Если кот постоянно прячется, дело плохо: как понять, что питомец не играет, а страдает
ДНК-головоломка: учёные расшифровали роль повторяющихся элементов в развитии мозга человека
Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну
Место силы найдено: вода в этих термальных источниках в Греции лечит и омолаживает
Стиральная машина не отстирает кухонные полотенца: этот старый метод обошёл технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.