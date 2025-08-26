Софи Тёрнер: социальные сети почти уничтожили меня после Игры престолов

Софи Тёрнер, прославившаяся на весь мир в 14 лет как Санса Старк из "Игры престолов", призналась в губительном влиянии соцсетей на её психику.
Свой взлёт она приравняла к началу бума социальных сетей, что лишило её возможности адаптироваться к славе постепенно.
"У меня была лишь пара лет тишины, а потом пришлось приспосабливаться", — рассказала актриса в интервью для FLAUNT.
По её словам, давление общественного внимания оказало настолько сильное влияние, что несколько раз это "почти уничтожило" её.
В последующие годы Тёрнер столкнулась с серьёзными проблемами: тревожностью, депрессией и расстройством пищевого поведения. Справиться с этим ей помогла только длительная терапия.
Актриса уверена, что открытый разговор о ментальном здоровье крайне важен для тех, кто оказался в подобной ситуации.
Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.
