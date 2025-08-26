Софи Тёрнер: социальные сети почти уничтожили меня после Игры престолов

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Софи Тёрнер, прославившаяся на весь мир в 14 лет как Санса Старк из "Игры престолов", призналась в губительном влиянии соцсетей на её психику.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Софи Тернер

Свой взлёт она приравняла к началу бума социальных сетей, что лишило её возможности адаптироваться к славе постепенно.

"У меня была лишь пара лет тишины, а потом пришлось приспосабливаться", — рассказала актриса в интервью для FLAUNT.

По её словам, давление общественного внимания оказало настолько сильное влияние, что несколько раз это "почти уничтожило" её.

В последующие годы Тёрнер столкнулась с серьёзными проблемами: тревожностью, депрессией и расстройством пищевого поведения. Справиться с этим ей помогла только длительная терапия.

Актриса уверена, что открытый разговор о ментальном здоровье крайне важен для тех, кто оказался в подобной ситуации.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.

