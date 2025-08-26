Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) рассказала о своём райдере и подчеркнула, что она и её команда "не избалованы".

Mia Boyka
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mia Boyka

В эфире телеканала RU.TV артистка отметила, что спокойно относится к тому, если организатор не может предоставить автомобиль высокого класса.

"Я спокойно проедусь и классом ниже, как и моя команда", — заявила MIA BOYKA.

Единственным строгим требованием, помимо стандартных технических пунктов, оказались её любимые безалкогольные напитки. Певица также отметила, что полностью исключила из райдера алкоголь и кальян, так как её коллектив ведёт здоровый образ жизни.

MIA BOYKA периодически оказывается в центре скандалов. Яркий пример — её категоричное высказывание о мужской моде в эфире шоу "Наша новая музыка".

Тогда певица возмутилась из-за розовой футболки одного из конкурсантов, заявив, что этот цвет не подходит мужчинам. Это мнение вызвало бурную дискуссию в соцсетях, а ведущая Юлианна Караулова парировала: "У нас не показ мод".

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
