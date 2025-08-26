Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов

Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) рассказала о своём райдере и подчеркнула, что она и её команда "не избалованы".
В эфире телеканала RU.TV артистка отметила, что спокойно относится к тому, если организатор не может предоставить автомобиль высокого класса.
"Я спокойно проедусь и классом ниже, как и моя команда", — заявила MIA BOYKA.
Единственным строгим требованием, помимо стандартных технических пунктов, оказались её любимые безалкогольные напитки. Певица также отметила, что полностью исключила из райдера алкоголь и кальян, так как её коллектив ведёт здоровый образ жизни.
MIA BOYKA периодически оказывается в центре скандалов. Яркий пример — её категоричное высказывание о мужской моде в эфире шоу "Наша новая музыка".
Тогда певица возмутилась из-за розовой футболки одного из конкурсантов, заявив, что этот цвет не подходит мужчинам. Это мнение вызвало бурную дискуссию в соцсетях, а ведущая Юлианна Караулова парировала: "У нас не показ мод".
Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.
Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.