Творческий кризис? Галкин* удивил сменой имиджа после отъезда из России

Российский комик Максим Галкин* опубликовал в Instagram** пародийный видеоролик, в котором предстал в женском образе. Запись вызвала активную реакцию подписчиков, многие из которых сравнили артиста с Веркой Сердючкой.

В видео Галкин, наложив яркий макияж и надев красную блузку с юбкой-брюками, создал комедийный образ. Артист дополнил его серьгами и кольцами.

"Вот вам смешно, а мой отец спросил, как узнать номер телефона женщины в красном", — прокомментировала одна из пользовательниц.

Другие подписчики в шутку предположили, что у артиста "начался новый творческий этап".

Максим Галкин находится за пределами России с весны 2022 года. После начала СВО он вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из страны.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
**  соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

