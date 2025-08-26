Творческий кризис? Галкин* удивил сменой имиджа после отъезда из России

Российский комик Максим Галкин* опубликовал в Instagram** пародийный видеоролик, в котором предстал в женском образе. Запись вызвала активную реакцию подписчиков, многие из которых сравнили артиста с Веркой Сердючкой.

Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Галкин

В видео Галкин, наложив яркий макияж и надев красную блузку с юбкой-брюками, создал комедийный образ. Артист дополнил его серьгами и кольцами.

"Вот вам смешно, а мой отец спросил, как узнать номер телефона женщины в красном", — прокомментировала одна из пользовательниц.

Другие подписчики в шутку предположили, что у артиста "начался новый творческий этап".

Максим Галкин находится за пределами России с весны 2022 года. После начала СВО он вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из страны.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

