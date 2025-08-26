Киркоров раскрыл планы на 1 сентября: в какую школу в этом году пойдут дети певца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филипп Киркоров на фестивале "Новая волна" в Казани рассказал о планах на предстоящее 1 сентября. Артист сообщил, что в этом году лично поведёт детей в московскую школу.

По словам певца, подготовка к учебному году уже завершается. Закупкой формы и школьных принадлежностей занимаются помощница семьи и крёстная детей.

Киркоров особо отметил, что впервые за долгое время его график позволяет присутствовать на праздничной линейке. Его слова приводит "7Дней".

Напомним, предыдущий учебный год дети артиста провели в частной школе Дубая.

Как ранее сообщали СМИ, дочка певца иногда испытывала трудности с дисциплиной, но Киркоров объяснял это переходным возрастом и не применял строгих мер воздействия.

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

