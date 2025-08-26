Долгожданное предложение: Анфиса Чехова выходит замуж в 47 лет

Телеведущая Анфиса Чехова официально объявила о помолвке с продюсером Александром Златопольским.

Анфиса Чехова

Церемония предложения состоялась в Париже на фоне главного символа города — Эйфелевой башни.

В своём личном блоге Чехова поделилась эмоциями от долгожданного события. Она призналась, что впервые за 47 лет почувствовала себя по-настоящему любимой и приняла решение без раздумий.

Телезвезда подчеркнула, что осознанный возраст помог ей сделать выбор не гормонами, а сердцем и разумом.

Особое внимание Анфиса уделила качествам своего избранника. По её словам, Златопольский принимает все её стороны, поддерживает в развитии и разделяет жизненные планы.

Ранее Чехова не показывала своих партнёров публике, но для этих отношений сделала исключение.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.

