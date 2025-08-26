Сто гостей и стиль старого Голливуда: гостья свадьбы Муцениеце раскрыла секреты роскошного торжества

Евгения Осипова, присутствовавшая на закрытой свадьбе Агаты Муцениеце и Петра Дранги, поделилась подробностями торжества.
По словам актрисы, чьи слова приводит The VOICE, мероприятие прошло в стиле старого Голливуда со строгим дресс-кодом для всех гостей.
Церемония собрала всего сто человек из числа самых близких людей пары. Как подчеркнула Осипова, молодожёны сознательно отказались от публичности, предпочтя сделать праздник исключительно личным событием без привлечения медиа.
Особую атмосферу создавало не только оформление, но и поведение виновников торжества. Агата и Пётр проявляли особую нежность друг к другу, а будущая мать находилась в состоянии светлой задумчивости. Среди гостей присутствовали дети актрисы, её мама, сестра и племянницы.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижёр, композитор, режиссёр, актёр, продюсер.
