Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магниты сокращают срок службы холодильника? Маленький сувенир вызывает споры производителей
Секрет крепового трикотажа: ткань, которая не стареет вместе с тобой
Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать
Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США
Три поколения BMW 3 Series: популярные, но проблемные версии, от которых стоит держаться подальше
Откройте для себя лайфхак с яйцами: трюк с водой спасёт ваши блюда
Кардиолог назвала серьезную ошибку при приеме обезболивающих: остерегайтесь комбинированных препаратов
Домашние питомцы и наше здоровье: как питомцы помогают нам бороться со стрессом
Энергетический крах? Правительство США поставило крест на амбициозном проекте Orsted

Сто гостей и стиль старого Голливуда: гостья свадьбы Муцениеце раскрыла секреты роскошного торжества

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгения Осипова, присутствовавшая на закрытой свадьбе Агаты Муцениеце и Петра Дранги, поделилась подробностями торжества.

Обручальные кольца и розы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальные кольца и розы

По словам актрисы, чьи слова приводит The VOICE, мероприятие прошло в стиле старого Голливуда со строгим дресс-кодом для всех гостей.

Церемония собрала всего сто человек из числа самых близких людей пары. Как подчеркнула Осипова, молодожёны сознательно отказались от публичности, предпочтя сделать праздник исключительно личным событием без привлечения медиа.

Особую атмосферу создавало не только оформление, но и поведение виновников торжества. Агата и Пётр проявляли особую нежность друг к другу, а будущая мать находилась в состоянии светлой задумчивости. Среди гостей присутствовали дети актрисы, её мама, сестра и племянницы.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижёр, композитор, режиссёр, актёр, продюсер. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Драконий принц вышел из тени хранилищ: полвека старые кости скрывали новый вид предка тираннозавра
Российский спорт в огне: раздача паспортов иностранцам вызвала новый скандал
Терпение гурмана: как время превращает обычный плов в гастрономическую легенду
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь
Карибы — это просто пляжи? Вот где искать настоящий драйв от круизов
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно?
Авто с ГБО — нагрузка на масло меньше? Как иллюзия чистоты оборачивается риском для двигателя
Премьер Бельгии счёл умным не трогать замороженные активы России
Цены на борщевой набор ведут себя странно: исследование показало неожиданное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.