Садисты проклятые: звезда Кармелиты взорвалась из-за скандала в детском саду

Телеведущая Первого канала Юлия Зимина приняла решение прекратить посещение детского сада своей дочерью после всего четырёх дней.
Причиной стал инцидент с воспитателем, который артистка описала в социальных сетях.
По словам Зиминой, воспитательница грубо отреагировала на вежливое поведение ребёнка. После того как девочка поблагодарила за обед, педагог резко заявила: "Не надо нам тут твоих "спасибо"".
Зимина охарактеризовала произошедшее как недопустимое поведение. Актриса пояснила, что решила публично рассказать о случае на фоне участившихся сообщений о насилии над детьми.
Известная благодаря сериалу "Кармелита", Зимина обычно скрывает личную жизнь, но данный инцидент заставил её сделать исключение.
Ю́лия Алекса́ндровна Зимина́ (род. 4 июля 1981, Красный Кут, Саратовская область) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
