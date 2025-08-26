Садисты проклятые: звезда Кармелиты взорвалась из-за скандала в детском саду

Телеведущая Первого канала Юлия Зимина приняла решение прекратить посещение детского сада своей дочерью после всего четырёх дней.

Фото: instagram by личный аккаунт Юлии Зиминой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Зимина

Причиной стал инцидент с воспитателем, который артистка описала в социальных сетях.

По словам Зиминой, воспитательница грубо отреагировала на вежливое поведение ребёнка. После того как девочка поблагодарила за обед, педагог резко заявила: "Не надо нам тут твоих "спасибо"".

Зимина охарактеризовала произошедшее как недопустимое поведение. Актриса пояснила, что решила публично рассказать о случае на фоне участившихся сообщений о насилии над детьми.

Известная благодаря сериалу "Кармелита", Зимина обычно скрывает личную жизнь, но данный инцидент заставил её сделать исключение.

Уточнения

Ю́лия Алекса́ндровна Зимина́ (род. 4 июля 1981, Красный Кут, Саратовская область) — российская актриса театра и кино, телеведущая.

