Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце вышла на связь с аудиторией в соцсетях после церемонии бракосочетания с Петром Дрангой.

Фото: unsplash.com by Brandon Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадебное платье

Молодая супруга записала видеообращение из номера люкс одного из самых роскошных отелей Москвы.

Актриса продемонстрировала оба кольца — помолвочное и обручальное, полученное весной этого года. На кадрах видна просторная терраса с видом на Красную площадь, где пара провела первую брачную ночь.

"Ох, какая красота! Погода, конечно, похуже, чем вчера", — поделилась эмоциями новоиспечённая жена.

По данным инсайдеров, на торжестве присутствовали дети Муцениеце — Тимофей и Мия. Примирение с сыном перед церемонией стало особенно важным для актрисы.

Медовый месяц пара отложит из-за скорого рождения общей дочки, которая должна появиться на свет осенью.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижёр, композитор, режиссёр, актёр, продюсер.

