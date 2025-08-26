Завидуйте молча: Григорий Лепс огрызнулся на хейтеров из-за юной возлюбленной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Григорий Лепс публично отреагировал на критику своих отношений с 19-летней Авророй Кибой. Пара продолжает сталкиваться с негативными комментариями из-за 43-летней разницы в возрасте.

григорий лепс
Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
григорий лепс

На фестивале "Новая волна" певец представил коллаж из обидных высказываний пользователей соцсетей. Один из комментариев утверждал, что "от него пахнет старостью".

Лепс и его избранница ответили на критику совместным фото за кулисами мероприятия. Аврора Киба передала слова артиста: "Гриша сказал, чтобы вы завидовали нам молча".

Певец предстал в клетчатом бежевом костюме, а его спутница — в элегантном красном платье с собранными в пучок волосами.

Это уже не первая публичная реакция пары на внимание к их отношениям.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
