Завидуйте молча: Григорий Лепс огрызнулся на хейтеров из-за юной возлюбленной

Григорий Лепс публично отреагировал на критику своих отношений с 19-летней Авророй Кибой. Пара продолжает сталкиваться с негативными комментариями из-за 43-летней разницы в возрасте.
На фестивале "Новая волна" певец представил коллаж из обидных высказываний пользователей соцсетей. Один из комментариев утверждал, что "от него пахнет старостью".
Лепс и его избранница ответили на критику совместным фото за кулисами мероприятия. Аврора Киба передала слова артиста: "Гриша сказал, чтобы вы завидовали нам молча".
Певец предстал в клетчатом бежевом костюме, а его спутница — в элегантном красном платье с собранными в пучок волосами.
Это уже не первая публичная реакция пары на внимание к их отношениям.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
