Садальский порадовался за внесённого в базу Миротворец* Вуди Алена

Актёр Станислав Садальский радостно поприветствовал режиссёра Вуди Алена, который пополнил чёрный список украинской базы "Миротворец"*.
Станиславу Садальскому польстило то, что компанию ему в базе "Миротворец"* составил режиссёр Вуди Ален. Его внесли в базу после того, как кинодеятель поучаствовал в Московской неделе кино с Фёдором Бондарчуком.
"У меня огромная радость! Я теперь в одной компании с Вуди Алленом. Украина внесла его в черный список "Миротворец"", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что его имя пополнило чёрный список Украины ещё в 2014 году.
Садальскому, по его признанию, нравится то, что в данной базе его окружают порядочные люди.
Ранее "Бурановские бабушки" заявили, что гордятся попаданием в базу сайта Миротворец*.
*признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
Хе́йвуд (Ву́ди) А́ллен (англ. Heywood "Woody" Allen; при рождении — А́ллан Стю́арт Ко́нигсберг (англ. Allan Stewart Konigsberg); род. 30 ноября 1935, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, актёр-комик, сценарист, четырёхкратный обладатель премии «Оскар».
