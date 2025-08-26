Садальский порадовался за внесённого в базу Миротворец* Вуди Алена

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский радостно поприветствовал режиссёра Вуди Алена, который пополнил чёрный список украинской базы "Миротворец"*.

Фото: Фан ВК-аккаунт Вуди Алена by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Режиссёр Вуди Ален

Станиславу Садальскому польстило то, что компанию ему в базе "Миротворец"* составил режиссёр Вуди Ален. Его внесли в базу после того, как кинодеятель поучаствовал в Московской неделе кино с Фёдором Бондарчуком.

"У меня огромная радость! Я теперь в одной компании с Вуди Алленом. Украина внесла его в черный список "Миротворец"", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что его имя пополнило чёрный список Украины ещё в 2014 году.

Садальскому, по его признанию, нравится то, что в данной базе его окружают порядочные люди.

Ранее "Бурановские бабушки" заявили, что гордятся попаданием в базу сайта Миротворец*.

*признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

Уточнения

Хе́йвуд (Ву́ди) А́ллен (англ. Heywood "Woody" Allen; при рождении — А́ллан Стю́арт Ко́нигсберг (англ. Allan Stewart Konigsberg); род. 30 ноября 1935, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, актёр-комик, сценарист, четырёхкратный обладатель премии «Оскар».

