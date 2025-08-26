Любовник жены Диброва тайно подал на развод: очередной скандал в семье миллионера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бизнесмен Роман Товстик обратился в суд с иском о расторжении брака без ведома супруги.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, это решение стало полной неожиданностью для его жены Елены.

На заседании Товстик объяснил причину развода отношениями с другой женщиной. Он заявил, что вопрос о восстановлении семьи считает бесперспективным. По его словам, у каждого из супругов уже давно сложилась отдельная жизнь.

Адвокат Елены Катерина Гордон подтвердила, что иск был подан без предупреждения.

По информации kp.ru, новой избранницей бизнесмена стала Полина Диброва — супруга телеведущего Дмитрия Диброва, которая была близкой подругой Елены Товстик.

Интересно, что сами Дибровы завершили брак мирно: адвокаты подтвердили, что экс-возлюбленные договорились о совместной опеке над тремя детьми. В то время как вопрос о шестерых детях Товстиков пока остаётся открытым. Суд предоставил сторонам месячный срок для возможности примирения.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
