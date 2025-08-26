Любовник жены Диброва тайно подал на развод: очередной скандал в семье миллионера

Бизнесмен Роман Товстик обратился в суд с иском о расторжении брака без ведома супруги.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, это решение стало полной неожиданностью для его жены Елены.

На заседании Товстик объяснил причину развода отношениями с другой женщиной. Он заявил, что вопрос о восстановлении семьи считает бесперспективным. По его словам, у каждого из супругов уже давно сложилась отдельная жизнь.

Адвокат Елены Катерина Гордон подтвердила, что иск был подан без предупреждения.

По информации kp.ru, новой избранницей бизнесмена стала Полина Диброва — супруга телеведущего Дмитрия Диброва, которая была близкой подругой Елены Товстик.

Интересно, что сами Дибровы завершили брак мирно: адвокаты подтвердили, что экс-возлюбленные договорились о совместной опеке над тремя детьми. В то время как вопрос о шестерых детях Товстиков пока остаётся открытым. Суд предоставил сторонам месячный срок для возможности примирения.

