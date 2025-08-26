Никакого багажника не было: Арсен Маркарян рассказал подробности своего задержания в Москве

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Арестованный блогер Арсен Маркарян неожиданно активизировался в соцсетях и представил свою версию произошедшего задержания.

Фото: ВК-аккаунт Арсена Маркаряна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Арсен Маркарян

Арсен Маркарян объяснил, что находился в России с семьёй три месяца до того момента, как его задержали. Он собирался обосноваться в РФ надолго.

Когда он отправлялся в Московскую область, его остановили сотрудники ДПС.

После проверки документов ему сообщили, что он должен отправиться в ближайший отдел полиции.

"Я сел к ним в машину ДПС, культурно, уважительно без какого-либо сопротивления и мы поехали в ближайшее отделение, а оттуда уже в Москву. Никакого багажника не было", — заверил Артсен.

Маркарян, специализирующийся на бизнес-тренингах, назвал себя патриотом России. Он пообещал приносить пользу своей стране. В Сети распространились сведения о том, что Маркарян прятался от правоохранительных органов в багажнике автомобиля.

Арсена Маркаряна обвиняют в высказываниях, в которых увидели реабилитацию нацизма.

Уточнения

Арсе́н Ашо́тович Маркаря́н (также Джагаспаня́н; род. 21 марта 1995, Самара) — российский блогер, инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми взглядами и высказываниями.

