Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Валерий Леонтьев шиканул в Казани, оставив в Татарстане кругленькую сумму
Брюки оживают только с этой обувью: секрет, который скрывали стилисты
Особняк, подаренный на свадьбу дочери купца, стал одним из самых загадочных домов Казани
Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30
Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников
Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют
Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца
Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO

Никакого багажника не было: Арсен Маркарян рассказал подробности своего задержания в Москве

1:09
Шоу-бизнес

Арестованный блогер Арсен Маркарян неожиданно активизировался в соцсетях и представил свою версию произошедшего задержания.

Блогер Арсен Маркарян
Фото: ВК-аккаунт Арсена Маркаряна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Арсен Маркарян

Арсен Маркарян объяснил, что находился в России с семьёй три месяца до того момента, как его задержали. Он собирался обосноваться в РФ надолго.

Когда он отправлялся в Московскую область, его остановили сотрудники ДПС.

После проверки документов ему сообщили, что он должен отправиться в ближайший отдел полиции.

"Я сел к ним в машину ДПС, культурно, уважительно без какого-либо сопротивления и мы поехали в ближайшее отделение, а оттуда уже в Москву. Никакого багажника не было", — заверил Артсен.

Маркарян, специализирующийся на бизнес-тренингах, назвал себя патриотом России. Он пообещал приносить пользу своей стране. В Сети распространились сведения о том, что Маркарян прятался от правоохранительных органов в багажнике автомобиля. 

Арсена Маркаряна обвиняют в высказываниях, в которых увидели реабилитацию нацизма. 

Уточнения

Арсе́н Ашо́тович Маркаря́н (также Джагаспаня́н; род. 21 марта 1995, Самара) — российский блогер, инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми взглядами и высказываниями.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Домашние животные
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг
Оптимисты одинаково смотрят на мир: вот как это объясняет наука
Деревья в стрессе: вот почему осенью листья стали желтеть быстрее обычного
Уйдёт эпоха? Алла Пугачёва может потерять имя
Германия ради Украины отказалась от социалки для своих граждан
Айтишник жестоко отомстил работодателю за сокращение в компании
Судья Рита Лин приняла дело против Tesla и Маска
Как правильно пить чай с мёдом, чтобы он оставался полезным
Лучшие менеджеры Русской Медиагруппы выступили на форуме Территория будущего. Москва 2030
Секрет, о котором молчит индустрия: ресницы утолщаются не от бренда, а от ритуала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.