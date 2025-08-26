Сандра Буллок прервала молчание, рассказав о борьбе и потере возлюбленного

Голливудская актриса Сандра Буллок впервые нарушила молчание после трагической утраты.
Её избранник Брайан Рэндалл скончался в августе 2023 года после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.
В откровенном интервью для Vanity Fair Буллок рассказала о трудностях ухода за тяжелобольным партнёром.
Беседу с близкой подругой Дженнифер Энистон актриса посвятила не только личной трагедии, но и проблемам с навязчивым вниманием прессы. Буллок призналась, что иногда не хочет покидать дом из-за постоянного преследования папарацци.
Поддержка Энистон помогла ей пережить сложный период — простой жест дружбы стал эмоциональным спасением для актрисы.
Са́ндра Аннетт Бу́ллок (англ. Sandra Annette Bullock, МФА: [ˈsændrə 'bʊlək], род. 26 июля 1964, Арлингтон, Виргиния, США) — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Невидимая сторона» (2010).
